Het European Space Agency (ESA) nam een barbiepop naar het evenbeeld van de Italiaanse astronaute Samantha Cristoforetti mee op een vlucht in de ruimte. De actie moet jonge meisjes inspireren om een carrière te overwegen in Stem. Stem staat voor opleidingen in wetenschap, technologie en wiskunde.

Het barbiepopproject kadert binnen de ‘Wereld Ruimte Week’, een jaarlijkse viering van de ruimtevaart die in 1999 geïntroduceerd werd door de VN. Dit jaar ligt de focus op vrouwen in de ruimtevaart. Speelgoedfabrikant Matell werkte samen met ESA en Cristoforetti om de pop te maken. Cristoforetti is zich momenteel aan het voorbereiden op haar missie naar het ISS. De missie start april volgend jaar.