HBO heeft een spannende trailer gelost van House of the dragon, een spin-off van de hitserie Game of thrones. De fantasyserie die te zien zal zijn op streamingdienst HBO draait rond het huis Targaryen. Het verhaal is gebaseerd op de boekenreeks uit Het lied van ijs en vuur van de Amerikaanse schrijver George R.R. Martin. De exacte releasedatum verklappen de makers nog niet, al weten we wel dat we nog zeker moeten wachten tot volgend jaar.