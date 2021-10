De politie van New York City heeft de hulp ingeroepen van het publiek om een man te vinden die afgelopen zaterdag een standbeeld van George Floyd heeft gevandaliseerd. De NYPD heeft daarom beelden verspreid waarop te zien is hoe de vandaal in een oogwenk grijze verf over het kunstwerk gooit. Wie de man kan identificeren, wordt beloond met een geldsom tot 3.500 dollar.