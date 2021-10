De prijzen voor elektriciteit, gas en brandstof blijven records breken. De dieselprijs staat voor de derde keer in een week op nooit geziene hoogte. Of hij binnenkort weer zal dalen, is volgens experts koffiedik kijken.

Wat is er aan de hand met de dieselprijs?

De prijs voor diesel is al een tijdje aan het stijgen. Begin vorige week ging het om een stijging van 3,1 cent per liter. Vanaf dinsdag is er weer een stijging ...