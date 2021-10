Om te communiceren heb je geen talenknobbel nodig

Brussel is divers en meertalig, eerder dan ‘Franstalig’. Als je maar wil communiceren op de werkvloer, dan kom je al een heel eind. Dat zeggen acht grote Brusselse werkgevers tijdens het nieuwe Jobat-panelgesprek over een job in de hoofdstad. “De andere landstaal perfect beheersen, is in Brussel vaak niet nodig.”

Feit: meertalig zijn is een dikke troef in de hoofdstad, maar je vindt er vast ook Nederlandstalige collega’s op de werkvloer. Nederlandstalige kandidaten voor een job hebben er trouwens een natuurlijk voordeel, gewoon omdat ze met minder zijn. Wat zeggen onze Brusselse werkgevers daarover?

Meertalige werkvloer biedt voordelen

Frank Leroy (KBC Brussels): “Talenkennis is sowieso een extra troef, maar zelfs met enkel schools Frans kom je snel vooruit door te communiceren met je collega’s. Een geweldig voordeel dat Brussel je zomaar cadeau doet, want je voelt snel dat je sterker in je schoenen staat.”

Arnaud Vajda (FOD Financiën): “De beste leerschool is een tweetalige omgeving. In onze centrale diensten spreekt iedereen zijn eigen taal. Op onze werkvloer is het dus echt wel een mix, terwijl ‘tweetalig zijn’ er geen functievereiste is.”

Johan Claes (MIVB): “Meertaligheid heeft wel nog altijd een streep voor. Werkgevers zijn meteen in je geïnteresseerd als je tijdens een sollicitatiegesprek vlot overschakelt. Maar die andere taal kan je ook leren. Vaak word je pas écht tweetalig op de werkvloer. Grijp je die kans, dan word je daar zelf beter van.”

Nederlands wordt gewaardeerd

Johan Claes: “Ik ben een voorstander van gemengde taalteams. Franstaligen hebben trouwens vaak liever dat je Nederlands spreekt. Het succes van het Nederlandstalig onderwijs heeft daar veel mee te maken. Meertaligheid staat voor een open geest en bedrijfscultuur.”

Sigurd Vangermeersch (visit.brussels): “Ik woon hier al sinds 1995. Er is veel meer openheid tegenover het Nederlands, dat nu gewaardeerd wordt op de werkvloer. De kennis van het Nederlands is niet groter geworden, de status en de waardering wél.”

Iris Fostiez (Sibelga) “Kandidaten uit het buitenland en zeker Fransen kennen geen Nederlands. Hun basistraject Nederlands verloopt meestal wel vlot. Ze zien het belang ervan in tegenover Nederlandstalige collega’s. Wat telt, is dat de omgang tussen anderstaligen respectvol verloopt. Iedereen mag zijn eigen taal spreken: vergaderingen beginnen vaak in de ene taal en eindigen in de andere. En wie moeite doet, oogst waardering.”

Nooit meer bang voor Frans

Alain Goergen (Brusafe): “Jongere Nederlandstalige kandidaten die minder goed Frans kennen, hoeven niet bang te zijn dat ze hier in een Franstalig bad terechtkomen. Niemand verwacht dat je de andere taal volledig beheerst. Openheid en willen communiceren zijn belangrijker. Al doet Brusafe er veel aan om talenkennis te verbeteren via cursussen en taalpremies.”

Steven Vervoort (Vlaamse Gemeenschapscommissie - VGC): “90% van de leerkrachten kleuter, lager en secundair in Brussel komt uit Vlaanderen. Je hoeft als Brusselse leerkracht helemaal niet perfect tweetalig of meertalig te zijn. Bovendien is de meertalige en multiculturele context van Brussel voor sommige leerkrachten juist heel aantrekkelijk. Van zodra ze hier een tijdje werken, willen ze vaak niet eens meer terug naar Vlaanderen.”

Isabelle Meulemans (talent.brussels): “Nederlandstaligen en Franstaligen werken prima samen zolang ze willen communiceren met elkaar. Onze teams bestaan uit een Nederlandstalige van Engelse afkomst, een Nederlandstalige van Portugese afkomst, een Franstalige van Spaanse afkomst, een Franstalige van Marokkaanse afkomst, ... Het is niet ongewoon om tijdens de lunchpauze een andere taal dan Frans of Nederlands te horen spreken. Die rijke Brusselse context zal je elders niet gauw vinden.”

Jobinhoud bepaalt alles

Arnaud Vajda: “Fiscaal jargon is erg specifiek en dus volstaat een basiskennis van de andere landstaal niet. Via interne taaltrajecten zorgen we dat je zo’n dossier in beide talen kan beheren. Veel Brusselaars beheersen geen Nederlands, Frans of zelfs Engels. Toch proberen we via onze taaltrajecten de hele Brusselse bevolking te weerspiegelen.”

Frank Leroy: “Bij KBC Brussels kan je zelf een leertraject op maat kiezen. Niet vrijblijvend, want na twee jaar testen we je vorderingen en die bepalen dan weer je groeikansen binnen de bank. De mix van leren en praktijk zorgt voor erg snelle vorderingen.”

Johan Claes: “MIVB heeft een intensief talenplan. Chauffeurs en conducteurs beginnen met twee weken taalopleiding Frans of Nederlands. De rest van je opleiding hangt ervan af. Om veiligheidsredenen zijn er natuurlijk beroepen waar perfecte tweetaligheid wél nodig is. Ik denk aan de dispatching. Een tweetalige heeft daar sowieso voorrang.”

Sigurd Vangermeersch. “Het belang van taal hangt inderdaad sterk af van je jobinhoud. Voor de toeristische dienstverlening van visit.brussels zijn andere talen dan Nederlands of Frans natuurlijk een mooie plus.”

Alain Goergen: “Je mag als werkgever ook niet té veel gewicht geven aan de competentie ‘taal’. Ben jij echt de betere kandidaat voor de job, dan zal een recruiter niet twijfelen. Ook al is je talenkennis minder dan die van de andere kandidaat. Natuurlijk is het de bedoeling dat je je talenkennis dan on the job verder bijschaaft.”

Dit is het eerste Jobat-artikel in de reeks over werken in Brussel.

