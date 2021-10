Proximus en Belfius gieten ecologische saus over bank-app

Proximus en Belfius lanceren de bank-app Banx . Die belooft gebruikers te wijzen op de klimaatimpact van hun aankoopgedrag.

Het telecombedrijf Proximus en de bank Belfius lanceren vandaag samen, een banking-app die de gebruiker bewust moet maken van de ecologische impact van zijn aankopen. Banx is volgens de bedrijven ‘bedacht door Proximus’ en wordt aangestuurd door Belfius.

Banx is een banking-app voor de smartphone, waar de gebruiker op 5 minuten een rekening kan openen bij Belfius. Er zijn een gratis en een betalende formule van 6,5 euro per maand. Met de app en de rekening kunnen klanten doen wat ze met elke bankrekening en app kunnen doen: betalingen en overschrijvingen uitvoeren. Klanten krijgen ook een fysieke bankkaart toegestuurd, gemaakt uit gerecycleerd plastic.

Het bijzondere zit volgens de bedrijven in de ecologische dimensie van Banx: de app wil de gebruiker bewust maken van de klimaatimpact van zijn aankopen via een ‘CO2-dasboard’. Daarvoor werken de bedrijven samen met het Zweedse bedrijf Doconomy, dat op financiële transacties en op producten een hoeveelheid CO2 plakt. Betaal je pakweg vliegtickets met je Banx-rekening, dan zal de uitstoot van die vlucht op je CO2-dashboard te zien zijn, klinkt het.

Heel nauwkeurig zal dat echter niet zijn. Het platform weet van veel handelszaken immers niet wat ze net doen (is het een broodjeszaak, lunch-bistro of nachtwinkel?), wat de gebruiker er koopt (een koffie, blikje Red Bull of zakje chips?), en wat de CO2-impact van dat specifieke product dan wel is. Het is zelfs de vraag of het platform zulke details over het aankoopgedrag überhaupt mág weten, de privacywetgeving indachtig. Het algoritme van Doconomy zal dus eerder een ruwe inschatting geven van de CO2-uitstoot, en zal dus eerder dienen als tool ter bewustmaking. ‘We willen niet belerend zijn’, klonk het bij de voorstelling.

Ecologie en chauvinisme

De bank-app meet zich nog op andere manieren een ecologisch jasje aan. Zo kan je via de app beleggen in duurzame beleggingsfondsen die worden beheerd door Belfius en Candriam. Via partners als Natuurpunt kunnen gebruikers een boom laten planten. Ze kunnen ook punten sparen om te verzilveren bij ecovriendelijke partnerbedrijven zoals Bio Planet of A.S. Adventure. Bij de fysieke bankkaarten die de gebruiker krijgt toegestuurd zit ook een zakje plantenzaadjes.

Naast het ecologische goten de bedrijven ook een chauvinistisch sausje over het initiatief. Proximus-ceo Guillaume Boutin benadrukte dat Banx door ‘lokale bedrijven’ werd ontwikkeld, en op die manier een dam opwerpt tegen de ‘tech-giganten’ van Silicon Valley. Het is een boodschap die Boutin al langer brengt. Hij wil Proximus positioneren als centrale hub in het digitale leven van de burger, als lokaal tegengewicht voor de Google’s en Amazon’s van deze wereld. Daarom lanceerde het ook al de digitale dokter-app Doktr of de parkeerapp 4411. Een banking-app pas ook in dat ecosysteem, maar omdat Proximus geen bank is, werkt het daarvoor samen met Belfius.

Het is niet de enige samenwerking tussen het telecombedrijf en de bank. Volgende week stelt Belfius Beats voor, een product waarbij bankdiensten samen met telecomdiensten zullen worden aangeboden. Ook daarvoor gingen Proximus en Belfius met elkaar in zee.