Rode Kruis verdeelt samen met getroffen gemeenten 12 miljoen euro

Samen met de 38 gemeenten die het zwaarst getroffenen zijn door het noodweer van midden juli gaat het Franstalige Rode Kruis 12 miljoen euro aanbieden voor concrete hulp voor de slachtoffers. Dat meldt de organisatie dinsdag. Het gaat om een nieuwe stap in de verdeling van de 40 miljoen euro die het Franstalige en Vlaamse Rode Kruis bij de Belgische bevolking ingezameld hebben.

‘De gemeenten kennen de noden van hun bevolking heel goed’, zegt Pierre Hublet, gedelegeerd bestuurder van het Franstalige Rode Kruis. ‘Rechtstreeks met de gemeenten werken laat ons toe om efficiënter op te treden voor hun bevolking. De gesprekken met de prioritaire gemeenten en die van categorie 1 zijn afgerond. We gaan nu verder met de 28 andere gemeentes. We willen zo snel mogelijk gaan.’

Het Rode Kruis financiert zo zaken, aangepast aan elke situatie. Zo lag de focus in de zwaarst getroffen gemeenten, zoals Verviers en Eupen, op de inrichting van modulaire behuizing, in containers. In Limbourg ging het dan weer om honderden ontvochtigers.

• Officiële cijfers watersnood tonen enorme uitdaging voor Wallonië

Met deze nieuwe enveloppe zet het Rode Kruis zijn hulp voor de slachtoffers verder. Eerder werd al 11 miljoen euro verdeeld door de mensen die er het ergst aan toe waren 650 euro over te maken. Daarnaast werd 2 miljoen euro uitgekeerd aan scholen en 7 miljoen voor uitgaven tijdens de urgentiefase.