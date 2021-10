Dinsdag wordt in Antwerpen de top 50 van beste restaurants ter wereld bekendgemaakt. De ‘W50B’ is een graadmeter voor vernieuwing in de topgastronomie.

Er is een jaarlijkse ‘Best Chefs Award’. Er is een ‘OAD (opiniated about dining) Top Restaurants’-lijst. Zo zijn er legio restaurantlijstjes en chefsverkiezingen. Maar er is er maar één – naast de traditionele ...