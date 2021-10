Amnesty International: ‘Talibanstrijders vermoordden dertien leden van Hazaraminderheid’

Talibanstrijders hebben in de Afghaanse provincie Daykundi dertien leden van de minderheidsgroep Hazara gedood, onder wie een 17-jarig meisje. Dat gebeurde nadat leden van de veiligheidstroepen van de vorige regering zich hadden overgegeven. Dat is gebleken uit een onderzoek van Amnesty International.

De moorden vonden op 30 augustus dit jaar plaats in het dorp Kahor in het district Khidir. Elf van de slachtoffers waren voormalige leden van de Afghaanse Nationale Defensie- en Veiligheidstroepen (ANDSF), twee anderen waren burgers.

Volgens ooggetuigenverslagen die Amnesty verzamelde, hebben de taliban negen van de ANDSF-leden buitengerechtelijk geëxecuteerd nadat ze zich hadden overgegeven. Die moorden lijken oorlogsmisdaden te zijn. Video’s en foto’s die door Amnesty zijn beoordeeld, tonen de lijken van elf mannen op een rij. Velen vertoonden schotwonden in het hoofd.

Twee burgers werden gedood toen ze probeerden te vluchten, onder wie het 17-jarige meisje Masuma. Amnesty verifieerde foto’s en videobeelden, die in de nasleep van de moorden werden genomen, en identificeerde het dorp Kahor als de locatie waar ze plaatsvonden.

‘Gruwelijke misbruiken’

‘Deze koelbloedige executies zijn een verder bewijs dat de taliban dezelfde gruwelijke misbruiken begaan als waar ze berucht om waren toen ze eerder de macht in Afghanistan hadden’, zegt Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International. ‘Ze schenden herhaaldelijk de rechten van mensen die ze als hun tegenstanders beschouwen, en doden zelfs mensen die zich al hebben overgegeven. De taliban zeggen dat ze zich niet richten op voormalige werknemers van de vorige regering, maar deze moorden tonen het tegendeel.’

‘De taliban moeten deze wraakacties onmiddellijk staken en verzekeren dat werknemers van de voormalige regering en hun families veilig kunnen leven in Afghanistan. De nieuwe regering moet duidelijk maken dat dergelijke ernstige schendingen niet worden getolereerd en dat de verantwoordelijken zullen worden vervolgd’, zegt Callamard.

Het verifiëren van de mensenrechtenschendingen die door de taliban zijn begaan sinds ze de controle over Afghanistan in augustus 2021 overnamen, is moeilijk gebleken omdat de mobiele telefonie in veel regio’s is stopgezet.

Kort na de val van Kaboel documenteerde Amnesty al hoe talibanstrijders negen etnische Hazaramannen vermoordden nadat ze de controle over de provincie Ghazni hadden overgenomen.