Meer dan 200.000 slachtoffers van pedocriminaliteit binnen de Franse kerk sinds 1950

Tussen 1950 en 2020 zijn in Frankrijk naar schatting 216.000 mensen terwijl ze minderjarig waren het slachtoffer geworden van seksueel geweld of aanranding door katholieke geestelijken of religieuzen, staat in het dinsdag vrijgegeven rapport Sauvé.

Het getal stijgt naar 330.000 indien men er pedocriminaliteit bijrekent van leken die in instellingen van de katholieke kerk werken (zoals aalmoezeniers en leerkrachten in katholieke scholen, jeugdbewegingen), zegt Jean-Marc Sauvé als voorzitter van de onafhankelijke commissie naar misbruik in de kerk (Ciase) die met het rapport uitpakt.

‘Die getallen zijn meer dan zorgwekkend, ze zijn verontrustend en kunnen in geen geval geen gevolg kennen’, aldus Jean-Marc Sauvé tegenover de pers.

Tot het begin van de jaren 2000 legde de katholieke kerk ‘een diepe onverschilligheid aan de dag, en zelfs wrede (onverschilligheid) ten opzichte van de slachtoffers’ aan de dag, zo haalde hij uit. ‘Van 1950 tot de jaren 2000 zijn de slachtoffers niet geloofd, gehoord, men ging ervan uit dat zij in mindere of meerdere mate hadden toe bijgedragen tot wat hen is overkomen.’

De cijfers zijn het resultaat van een statistische inschatting met een marge van plus en minus 50.000 mensen, stipte Sauvé nog aan.

Er werden eerder al wat details gelekt - zo zouden er zeker 2.900 tot 3.200 Franse geestelijken kinderen seksueel hebben misbruikt - nu werd het volledige, 2.500 pagina’s tellende rapport voorgesteld.