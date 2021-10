Unicef: ‘Wereldwijd nemen psychische problemen onder jongeren toe’

Tijdens de pandemie zijn de psychische klachten bij jongeren toegenomen, meldt Unicef dinsdag in een nieuw rapport. Uit dat rapport blijkt ook dat zelfdoding de tweede meest voorkomende doodsoorzaak is bij jongeren tussen de 15 en 18 jaar in West-Europa.

De impact van het coronavirus op de mentale gezondheid van kinderen en jongeren is slechts het ‘topje van de ijsberg’, aldus Unicef in een rapport dat dinsdag werd gepubliceerd. ‘Door de lockdowns en de beperkingen op verplaatsingen wegens de pandemie, hebben kinderen onuitwisbare jaren van hun leven doorgebracht zonder familie, vrienden en klaslokalen. Allemaal essentiële elementen van de kindertijd’, zegt Unicef-directeur Henrietta Fore. Het onderzoek, ‘The state of the world’s children’, focust voor de eerste keer op het thema mentale gezondheid en de link met de coronacrisis. ‘Veel jongeren hebben zich bang, boos en bezorgd gevoeld over hun toekomst.’

De bevindingen van een internationale enquête bij kinderen en volwassenen in 21 landen, uitgevoerd door Unicef en onderzoeksbureau Gallup, tonen dat gemiddeld 1 op de 5 ondervraagde jongeren tussen 15 en 24 jaar zich depressief voelt. In de leeftijdsgroep van 10 tot 19 jaar kampt wereldwijd maar liefst een op de zeven jongeren met een gediagnosticeerde psychische stoornis. In België ligt dit aantal op 16,3 procent.

Tweede belangrijkste doodsoorzaak

De problematiek tekent zich ook af binnen de suïcidecijfers. Jaarlijks zouden wereldwijd 46.000 adolescenten uit het leven stappen. Dit cijfer komt neer op één jongere per 11 minuten die sterft door zelfdoding. Sterker nog: zelfdoding is wereldwijd de vijfde doodsoorzaak bij 10- tot 19-jarigen. Bij de leeftijdscategorie 15- tot 19-jarigen is het de vierde doodsoorzaak. adolescenten (10 tot 19-jarigen). In West-Europa is het de tweede belangrijkste doodsoorzaak (15-18-jarigen), op verkeersongevallen na. Dat bleek eerder ook uit een studie van Awel (2012). ‘Dat is op zich niet onlogisch’, reageert Joris Moonens van Agentschap Zorg en Gezondheid. ‘Jongeren hebben minder onderliggende aandoeningen waar ze aan kunnen sterven. Dat zien we wel terug bij de oudere leeftijdsgroepen.’

Unicef wijt de bevindingen onder meer aan de sluiting van de scholen, waardoor veel jongeren het gevoel hebben dat ze stil stonden in hun ontwikkeling. De hulporganisatie stelt dat wereldwijd zo’n 1,6 miljard kinderen tijdens de lockdowns een enige vorm van onderwijs hebben verloren. ‘Zowel in rijke als in arme landen is er veel te lang te weinig begrip geweest om het potentieel van ieder kind te maximaliseren, en is er te weinig in geïnvesteerd. Dat moet veranderen’, aldus Fore.

Vlaanderen hoogste cijfers in Europa

Het aantal zelfdodingen in Vlaanderen is tussen 2000 en 2018 geleidelijk aan met ruim een vierde gedaald. Die daling is iets groter bij vrouwen dan bij mannen. Ook het aantal pogingen vermindert, met zowat een vijfde. Toch zijn er nog altijd 3 zelfdodingen en 27 pogingen per dag. En daarmee blijft Vlaanderen een regio met een van de hoogste suïcidecijfers in Europa. Deze cijfers komen van een tussentijdse evaluatie in april van het Vlaams Expertisecentrum voor Suïcidepreventie. Of de daling zich nog steeds voorzet, is niet duidelijk. ‘De suïcidecijfers in ons land zijn nog niet volledig verwerkt’, zegt Moonens. ‘We kunnen dus nog niet zeggen of de coronacrisis een invloed zal hebben op de cijfers.’

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.