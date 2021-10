Live | Russische filmploeg vertrekt naar ISS om eerste film in de ruimte te maken

Het ISS krijgt bezoek van een filmploeg. Een Russische regisseur en actrice worden straks de ruimte ingeschoten richting het Internationaal Ruimtestation ISS om er een film te draaien. En dat is een primeur.

De Russische actrice Yulia Peresild en regisseur Klim Shipenko zullen de komende twaalf dagen op een vrij bijzondere filmset doorbrengen. De twee vertrekken dadelijk naar het Internationaal Ruimtestation ISS, voor de opnames van de langspeelfilm The challenge. Hoewel er al honderden films gemaakt zijn die zich (deels) afspelen in de ruimte, wordt het de eerste keer dat die filmscènes ook echt in de ruimte worden gefilmd.

Peresild en Shipenko worden begeleid door de ervaren astronaut Anton Shkaplerov. Het trio vertrekt dinsdagvoormiddag om 10.55 uur Belgische tijd met een Soyuz-draagraket vanop de ruimtevaartbasis in het Kazachse Baikonur. Ze zouden ongeveer drie uur later moeten aankomen in het ISS. De lancering is te volgen via een livestream van Nasa:

Het project is een samenwerking tussen het Russische ruimtevaartagentschap Roscosmos, de Russische staatszender Channel One Russia en de Russische filmstudio Yellow, Black and White. Zij hopen met de film aan te tonen dat de ruimte niet langer uitsluitend het speelterrein is van professionele astronauten.

De film zal het verhaal vertellen van een chirurg (vertolkt door Peresild) die een zieke astronaut moet opereren in de ruimte, omdat zijn gezondheidstoestand een terugkeer naar aarde niet toelaat. Na haar geslaagde auditie moest de 37-jarige actrice ook enkele maanden trainen voor de missie, samen met de 38-jarige regisseur. Op een persconferentie noemden beiden die training enorm zwaar, maar een unieke kans.

Ongeveer 35 tot 40 minuten van de film zal ook werkelijk in het ISS worden opgenomen, klinkt het. Daarvoor zullen enkele reeds aanwezige astronauten hun beste acteerprestaties moeten bovenhalen. Zo zal de zieke astronaut worden gespeeld door Oleg Novitskiy. Hij zal Peresild en Shipenko op 17 oktober terug naar de aarde begeleiden.

Hollywood

Overigens zijn er ook in Hollywood al gelijkaardige plannen gesmeed. Onder meer Tom Cruise zou graag naar de ruimte willen met SpaceX om er een film op te nemen met regisseur Doug Liman, zo werd in 2020 aangekondigd en bevestigd door Nasa, maar het is nog onduidelijk wanneer die reis wordt aangevat.