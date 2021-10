Een 20-jarige Chiroleider uit het Oost-Vlaamse Vrasene is voor de rechter verschenen omdat hij deze zomer een scoutskamp heeft overvallen.

De gewapende overval op een scoutsgroep in het Oost-Vlaamse Steendorp beroerde afgelopen zomer op 7 juli het land. Twee in het zwart geklede mannen met kappen over het hoofd en mondmaskers aan waren ...