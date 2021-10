Ex-VRT-baas Paul Lembrechts en Solvay-families duiken op in Pandora Papers

De Pandora Papers onthullen miljoenen documenten over offshoreconstructies van miljardairs, wereldleiders en topambtenaren en popsterren. Ook 1.200 Belgen zouden voorkomen in de documenten. Vandaag schrijven De Tijd, Knack en Le Soir dat onder meer Paul Lembrechts en de adellijke Solvay-famillies betrokken zijn.

Samen met Wouter Devriendt, tot vorig jaar ceo van de restbank Dexia, bezit de ex-VRT-baas Paul Lembrechts al elf jaar aandelen van een postbusvennootschap op de Britse Maagdeneilanden. Dus ook op het moment dat hij van maart 2016 tot januari 2020 de ceo was van de openbare omroep. Dat schrijft De Tijd dinsdag.

Het zou gaan om dezelfde constructie als die van Wopke Hoekstra, de Nederlandse minister van Financiën. Net als Hoekstra kocht Lembrechts, vroeger topman bij ABN Amro, in 2009 en 2010 aandelen van Candace Management Limited op de Maagdeneilanden.

Nog enkele namen uit de Belgische bankwereld zijn volgens De Tijd ex-Petercam-Ceo Xavier Van Campenhout, nu bestuurder bij de Stichting Koning Paola. Ook KBC-bestuurder Theo Roussis was nog tot 2013 betrokken bij een constructie op de Maagdeneilanden. Ook de naam van Barend Van den Brande, de zoon van de VRT-voorzitter Luc Van den Brande, duikt op.

Solvay-families

De Tijd schrijft ook dat de (adellijke) Solvay-families opduiken in de Pandora Papers, zoals Aubertin, de Laguiche en de Wangen de Geroldseck Aux Vosges. Ze zijn allemaal nazaten van de broers Alfred en Ernest Solvay. Sommige familieleden die betrokken waren bij de constructies in belastingparadijzen, bekleedden vroeger hoge functies in de chemiegroep. Ze hebben samen honderdduizenden Solvay-aandelen, die tientallen miljoenen euro’s waard zijn, ondergebracht in een reeks postbusvennootschappen op de Britse Maagdeneilanden. Daar betaal je onder andere geen belastingen op de dividenden die er toestromen, terwijl je in ons land 30 procent roerende voorheffing betaalt.

De families plaatsten boven die constructies op de Maagdeneilanden ook nog ‘trusts’ en ‘foundations’ in andere oorden, zoals Liechtenstein, Nieuw-Zeeland, Panama en Singapore. Ze schoven tussen de constructies naargelang de regels veranderden en andere oorden nog meer waterdichte geheimhouding boden en fiscaal nog voordeliger waren. Hoewel de families ontkennen dat de constructies om fiscale redenen zouden zijn opgezet, blijkt dat wel uit de gelekte documenten.

Naast de Solvay-families noemt De Tijd enkele Antwerpse diamantairs. Daar duiken de namen van Vishal Mehta en zijn vader baron Dilip Mehta op.

Tony Blair

De Pandora Papers onthullen miljoenen documenten over offshoreconstructies van miljardairs, wereldleiders en topambtenaren en popsterren.

Zo zouden voormalig Brits premier Tony Blair en zijn echtgenote 321.000 pond aan ­registratierechten hebben ont- doken bij de aankoop van een kantoor. De Tsjechische premier ­Andrej Babis kocht via een ingewikkelde bedrijfsconstructie een luxueus kasteel aan de Franse Côte d’Azur ter waarde van 18 miljoen euro.

De beheerders van het fonds in Panama gaven zelf aan dat ‘het risico op witwassen’ bestond. Abdullah II bin Al-Hussein, koning van Jordanië, kocht dan weer zo’n 15 peper- dure huizen in onder meer Malibu, Londen en Ascot.