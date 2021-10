Regenachtige dinsdag met veel wind

Dinsdag begint de dag met brede opklaringen in het centrum en het oosten van het land. In het westen wordt het snel zwaarbewolkt met regen vanaf de kust. De regenzone bereikt het centrum van het land op het einde van de voormiddag en het oosten in de loop van de namiddag. In de namiddag wordt het wisselvallig in het westen met buien, meldt het KMI.

De maxima schommelen tussen 12 en 14 graden ten zuiden van Samber en Maas, rond 16 of 17 graden in de omgeving van Luik en in de Kempen en rond 15 graden elders. De wind is meestal vrij krachtig en vrij krachtig of krachtig aan de kust, eerst uit zuid tot zuidoost, ruimend naar zuidwest tot west. De rukwinden schommelen tussen 50 en 60 km/uur maar kunnen oplopen tot 70 km/uur aan de kust en in de hoge Ardennen.

Dinsdagavond en -nacht is het wisselend of soms zwaarbewolkt met perioden met regen of buien op veel plaatsen. De minima schommelen tussen 6 en 8 graden in de Ardennen en 10 tot 12 graden elders. De zuidwesten- tot westenwind is matig tot vrij krachtig in het binnenland met rukwinden rond 50 of zelfs 60 km/uur. Aan de kust wordt de wind zeer krachtig met rukwinden tot 80 of 90 km/uur.

Woensdagochtend is het overal zwaarbewolkt en in het noorden van het land valt er regen of verwachten we buien. In de loop van de dag, schuift de regen op naar het zuidoosten en gaat het tijdelijk overal regenen. In de loop van de namiddag wordt het geleidelijk droger over het westen met opklaringen die in het oosten pas ‘s avonds of ‘s nachts zullen voorkomen. De maxima schommelen tussen 8 en 9 graden op de Hoge Venen en 13 tot 15 graden elders. De wind is matig tot vrij krachtig uit westzuidwest. Aan de kust is de wind zelfs krachtig of tijdelijk zeer krachtig uit het westen tot noordwesten.