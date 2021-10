De peilloos diepe diepte van Anouk Matton

Anouk Matton die wordt gefilmd terwijl ze puzzelt: dat is de peilloos diepe diepte die we met reality-tv aan het verkennen zijn. Als de tv-zenders in een onderzeeboot zouden zitten, zijn ze ondertussen gezakt tot een niveau waarop de naden beginnen te scheuren, de bouten losspringen en het water naar binnen spuit. ‘Soms schaam ik me er een beetje voor’, vertelde Matton. ‘Ik verstop die puzzel als er mensen komen.’ Die moeite kan ze zich besparen nu het op tv is geweest.