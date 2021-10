Deal tussen parket en Veljkovic is rond: ‘Rond vier miljoen euro in beslag genomen’

Voetbalmakelaar en spijtoptant Dejan Veljkovic en het federaal parket hebben hun handtekening gezet onder een definitief akkoord. Veljkovic’ akkoord met het gerecht kost hem uiteindelijk 4 miljoen euro. Dat heeft zijn advocaat Kris Luyckx gezegd in De Afspraak.

Bijna drie jaar na het uitbreken van het voetbalschandaal rond Operatie Propere Handen zit het werk van spijtoptant Dejan Veljkovic (50) erop. Het federaal parket en de gewezen spelersmakelaar hebben hun handtekening gezet onder een definitief akkoord. Het akkoord van Veljkovic met het gerecht kost hem uiteindelijk 4 miljoen euro. Dat bevestigde zijn raadsman Kris Luyckx maandagavond in De Afspraak.

Veljkovic is de voorbije maanden bijna vijftig keer door de politie ondervraagd als spijtoptant. Een primeur voor ons land, want die regeling bestaat nog niet lang. In ruil voor strafvermindering beloofde hij belangrijke, en vooral geloofwaardige, verklaringen af te leggen over duistere transacties in de voetbalwereld.

In ruil voor het openbaren van die vuile was, heeft Veljkovic al een akkoordje over zijn straf: vijf jaar met uitstel, een voorwaardelijke boete van 80.000 euro en een verbeurdverklaring van het geld dat hij illegaal verworven had als spelersmakelaar. In totaal gaat het in dit dossier om zo’n veertig miljoen euro, zei Luyckx op televisie. Tien procent daarvan kan gerecupereerd worden bij Veljkovic. Het gaat onder meer om geld dat teruggevorderd kan worden via vastgoed.

Volgens Luyckx is het dossier rond Propere Handen immens groot en kan ook de fiscus tot honderd miljoen euro recupereren aan illegale transacties. Hij hoopt dat de Belgische voetbalbond na eventuele veroordelingen ook maatregelen neemt voor eerste klasseclubs.