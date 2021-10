Noodweer teistert zuiden van Frankrijk

Wegens felle onweders is vandaag in het Franse departement Bouches-du-Rhône code rood afgekondigd, in vijf andere geldt code oranje. Scholen sloten preventief en inwoners kregen de raad thuis te blijven.

Na een regenachtig en stormachtig weekend wordt het zuidoosten van Frankrijk nog altijd geteisterd door felle onweders. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin riep vandaag iedereen in het zuiden van het land op om ‘zeer voorzichtig’ te zijn.

In Marseille, de hoofdstad van het departement Bouches-du-Rhône, heeft ook de burgemeester Benoît Payan de inwoners opgeroepen om thuis te blijven. De scholen bleven daar preventief gesloten. De burgemeester heeft aan de ouders gevraagd om hun kinderen thuis te laten, al werd er wel opvang voorzien voor wie geen andere optie heeft. Ook in de universiteit van Aix-Marseille werden alle lessen geschrapt.

Nog in Marseille werden in de wijk Saint-Loup de bewoners van de huizen aan de oevers van de Huveaune geëvacueerd. Het gaat om een voorzorgsmaatregel wegens het hoge waterpeil van de rivier. Brandweer en politie riepen de bewoners op om voor 14 uur hun huis te verlaten. De evacuatie is rustig verlopen.

Volgens de weerdienst Météo-France zou in Marseille 180 mm regen – ‘het equivalent van verschillende maanden neerslag’ – gevallen zijn. De prefectuur van het departement Bouches-du-Rhône vraagt om wegens het overstromingsgevaar weg te blijven van de kust. Op videobeelden zijn ondergelopen straten te zien. De Franse nationale spoorwegmaatschappij SNCF waarschuwde al dat het treinverkeer is onderbroken tussen Marseille en verschillende steden in de regio waaronder Aix-en-Provence en Avignon.

Momenteel geldt in vijf andere departementen in het zuidoosten van Frankrijk code oranje. Op dit moment zijn er geen meldingen van slachtoffers door het noodweer. Wel hebben brandweerlieden sinds maandagochtend 1.500 keer ingegrepen, voornamelijk bij overstroomde wegen en kelders.