Azriel Clary, ex-vriendin en een van de slachtoffers van de veroordeelde R. Kelly, spreekt openlijk over alle regels die de Amerikaanse zanger haar oplegde tijdens hun relatie. Eind augustus heeft een volksjury in New York R. Kelly schuldig bevonden aan negen misdrijven, waaronder mensenhandel, seksuele uitbuiting van minderjarigen, ontvoering en omkoping. Bekijk het fragment hierboven.