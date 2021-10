Carles Puigdemont voorlopig terug een vrije man in Italië

Het Sardijnse Hof van Beroep schort de zitting van de voormalige Catalaanse leider Carles Puigdemont op in afwachting van de uitspraak van het Europees Hof over zijn parlementaire onschendbaarheid. Tot dan is Puigdemont een vrije man in Italië en wordt hij niet overgeleverd aan Spanje.

‘Dit is een positief resultaat’, zei de Italiaanse advocaat van Puigdemont, Agostinangelo Marras, die benadrukte dat de zaak niet wordt gearchiveerd maar opgeschort. De zitting voor het Hof van Beroep in Sassari ging over de vraag of Puigdemont door Italië al dan niet moet worden overdragen aan Spanje. Maar de Sardijnse rechtbank heeft besloten om het proces op te schorten omdat het Europees Hof nog een beslissing moet nemen over de parlementaire onschendbaarheid van Puigdemont.

Het Europees Parlement heeft de immuniteit van Puigdemont in maart op verzoek van Spanje opgeheven, maar de Catalaanse separatist had vrijdag een verzoek ingediend om zijn onschendbaarheid terug te krijgen. In juli ondernam hij ook al een poging, maar toen besloot het Europees Hof van Justitie de opheffing niet op te schorten, omdat Puigdemont geen gevaar voor arrestatie zou lopen.

De voormalige Catalaanse leider werd op basis van het Europees aanhoudingsbevel op 23 september opgepakt bij aankomst in het stadje Alghero op Sardinië. De dag erna werd Puigdemont vrijgelaten. Hij keerde terug naar België, waar hij sinds 2017 woont, tot hij gisteren naar Sardinië terugkwam om de zitting bij te wonen.

Puigdemont arriveerde vandaag kort voor 11 uur het Hof van Beroep in Sassari en kon de rechtbank in de namiddag al weer verlaten. Ondertussen hadden tientallen Catalaanse aanhangers en Sardijnse separatisten zich verzameld om tijdens de zitting hun steun aan Puigdemont te betuigen. ‘Vrijheid!’ scandeerden ze. Ook verschillende figuren van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging kwamen naar de zitting. Zo reisden Toni Comín en Clara Ponsatí zonder problemen naar het eiland. Ook tegen hen lopen er arrestatiebevelen, waarschuwde Pablo Llarena, rechter van het Spaanse Hooggerechtshof.

Het aanhoudingsbevel werd door het Spaanse Hooggerechtshof uitgevaardigd vanwege hun rol bij de mislukte afscheiding van Catalonië in 2017. Puigdemont riskeert in Spanje een celstraf van 25 jaar.