Dit zijn de kandidaten van ‘De slimste mens’

Erik Van Looy stelt vandaag de kandidaten van het nieuwe seizoen van ‘De slimste mens ter Wereld’ voor. Ze zijn met 34, waaronder Acid en Niels Destadsbader.

U kent hem van de wekelijkse updates over de coronacijfers: viroloog, dokter in de dierengeneeskunde en interfederaal woordvoerder van het crisiscentrum Steven Van Gucht. Eric Van Looy verwachtte niet dat hij een ‘ja’ ging krijgen van Van Gucht, ‘maar Steven bleek heel blij te zijn met de vraag’, zegt Van Looy.

Nog een bekende naam die tijdens de zware golven van de pandemie de beschikbare bedden op de intensieve zorg beheerde: intensivist Geert Meyfroidt (UZ Leuven).

De actrice, comédienne en performer Wiam is volgens Van Looy een mysterieuze kandidaat omdat hij haar echte naam niet kent. ‘Dat maakt haar interessant’, klinkt het. Wiam is een Instagramfenomeen met meer dan 11.000 volgers. Op haar account inspireert ze mensen om een leven te leiden waarin mannen niet centraal staan.

Hij is vooral bekend van zijn accent en ruzie met collega-Youtubers: Acid, oftewel Nathan Vandergunst. Acid is een van de grootste Nederlandstalige Youtubers van België. ‘Ik hoop alleen dat ik hem versta, want zijn dialect heb ik toch nog niet volledig onder de knie’, reageert Van Looy.

Er zitten best wat filmregisseurs in het programma. Een van hen is de Antwerpse regisseur Anthony Nti, die naast een Oscarnominatie greep in de categorie beste kortfilm voor zijn afstudeerproject Da yie. Nochtans was hij een van de tien kanshebbers voor de vijf nominaties.

Ook uit Nederland zijn er verassende kandidaten: Zondag met Lubach-presentator Arjen Lubach en zangeres Merol die gekend is van het nummer ‘Hou je bek en bef me’.

Bekijk hier de trailer van De slimste mens ter Wereld.

Dit zijn alle 34 kandidaten:

• Arjen Lubach

• Anne-Laure Vandeputte

• Acid

• Alexander Hendrickx

• Anthony Nti

• Cesar Casier

• Dorian Liveyns

• Daphne Wellens

• Dena Vahdani

• Dorianne Aussems

• Egbert Lachaert

• Heidi De Pauw

• Eddy Planckaert

• Esther Nwanu

• Flo Windey

• Gloria Monserez

• Jan Verheyen

• Geert Meyfroidt

• Jean-Marc Mwema

• Lisbeth Imbo

• Jeroen Perceval

• Jaouad Alloul

• Marcelo Ballardin

• Joachim Coens

• Klaasje Meijer

• Laura Tesoro

• Niels Destadsbader

• Tom Vermeir

• Merol

• Sarah Mouhamou

• Tine Embrechts

• Sandra Bekkari

• Steven Van Gucht

• Wiam