Remco Evenepoel wint Coppa Bernocchi na straffe solo

Remco Evenepoel heeft een dikke week na het voor de Belgen ontgoochelende WK de puntjes op de i gezet in de Coppa Bernocchi, een Italiaanse eendagskoers in de aanloop naar de Ronde van Lombardije. De 21-jarige kopman van Deceuninck-Quick Step reed op meer dan 30 kilometer van de streep in de gietende regen weg uit een kopgroep van zes en finishte solo met meer dan twee minuten voorsprong. Hij dubbelde zelfs het peloton op het lokale circuit. Evenepoel treedt zo in de voetsporen van Rik Van Looy, de enige andere Belgische winnaar (‘57 en ‘58).

