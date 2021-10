E40 versperd in Groot-Bijgaarden: twee rijstroken vrijgegeven

Op de E40 richting Brussel is in Groot-Bijgaarden niet langer de volledige snelweg versperd. De twee linkerrijstroken zijn vrijgemaakt. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Het verkeer krijgt wel nog de raad de omgeving te vermijden, aangezien er nog heel wat hinder is en het nog niet duidelijk is wanneer de snelweg volledig zal vrijgegeven worden.

De snelweg richting Brussel was sinds 13.45 uur volledig versperd nadat een vrachtwagen die te hoog geladen was zowel tegen de brug over de autosnelweg als tegen een verkeersbord was gereden. Bij die aanrijding vielen geen gewonden maar de snelweg lag bezaaid met brokstukken die moesten opgeruimd worden. De stabiliteit van de brug moest ook gecontroleerd worden.

Omstreeks 16.00 uur werden de twee linkerrijstroken vrijgegeven, nadat vastgesteld was dat het op die plek veilig genoeg is om onder de brug door te rijden. De drie rechterrijstroken blijven voorlopig afgesloten voor het verkeer.

Het verkeer kan dan ook nog steeds moeilijk door en krijgt de raad de omgeving te vermijden. Bestuurders over lange afstand krijgen de raad om via Antwerpen naar Brussel of Hasselt te rijden.

Het verkeer van Brussel in de richting naar Gent ondervindt geen hinder.