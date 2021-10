Boerinneke in Italiaanse handen

De Antwerpse producent van chocoladepasta Boerinneke wordt overgenomen door de Italiaanse concurrent Nutkao.

Boerinneke, met zetel in het Antwerpse Sint-Amands, bestaat al sinds 1955. Vandaag is het merk de op een na grootste chocopastaproducent - na Nutella - van het land.

De chocopastaproducent in handen van de familie Van Weyenberg en mede-eigenaar Paul-Henry Verhelst is goed voor een omzet van 14 miljoen euro. De helft daarvan komt van het eigen merk, de rest van de omzet wordt gedraaid voor huismerken.

Overnemer is het Italiaanse bedrijf Nutkao, een wereldspeler met een omzet van 200 miljoen euro die vooral actief is als producent van chocolade- en hazelnootpasta voor huismerken. Nutkao heeft vestigingen in Italië, de VS en Ghana. Daar komt nu dus België bij. De Italianen nemen 100 procent van de aandelen over van Boerinneke.

Met de overname van Boerinneke wil Nutkao verder uitbreiden in Europa. De Italianen willen groeien in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Boerinneke vormt daarvoor het ideale ‘bruggenhoofd’, klinkt het bij Daniel Peeters, die samen met zijn broer Marcel het management in handen krijgt van het Antwerpse bedrijf.

De broers-Peeters hebben een verleden in de sector. Ze stonden eerder aan het hoofd van hun eigen, Nederlandse, hazelnootpastamerk Duo Penotti.