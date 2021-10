Alison Van Uytvanck maakt grote sprong op wereldranking na titel in Nur-Sultan

Alison Van Uytvanck ziet haar toernooizege in de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan vertaald in 34 plaatsen winst op de nieuwe wereldranglijst. Ze staat nu 55e.

De Grimbergse tennisster wipt op de WTA-ranking opnieuw over haar partner Greet Minnen, die als nummer 79 drie posities inlevert. Belgiës nummer één Elise Mertens behoudt de achttiende plaats. Lager op de ranglijst volgen Maryna Zanevska (101e, -1), Kirsten Flipkens (132e, +3) en Ysaline Bonaventure (142e, -4).

Ook Kim Clijsters heeft na haar comeback in Chicago, waar ze in de eerste ronde verloor, weer een klassement. De 38-jarige Limburgse staat 1.476e met drie WTA-punten. Deze week neemt ze met een wildcard deel aan het toptoernooi van Indian Wells, dat ze in 2003 en 2005 won.

Helemaal bovenaan de ranking behoudt de Australische Ashleigh Barty de eerste plaats voor de Wit-Russische Aryna Sabalenka en de Tsjechische Karolina Pliskova. De Spaanse Garbine Muguruza stijgt na haar titel in Chicago van negen naar zes.