In Antwerpen vond gisteren het WK tikkertje plaats, en dat ging er toch net iets anders aan toe dan op de speelplaats. Op de World Chase Tag, zoals het evenement officieel heet, kreeg één tikker telkens twintig seconden om één ontwijker te raken. Klein detail: het speelterrein, of de ‘quad’, is maar 12 vierkante meter groot en staat vol met obstakels.