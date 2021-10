De politie heeft ingegrepen bij een actie van Greenpeace bij Shell Pernis, de grootste olieraffinaderij van Europa. Activisten van de milieuorganisatie hadden daar onder meer lijnen gespannen om de toegang tot de tweede petroleumhaven te blokkeren.

Tientallen activisten uit binnen- en buitenland kwamen maandagochtend naar ‘het hart van de vervuiling’, zoals zij het noemen. Ze eisen een verbod op reclame voor fossiele brandstoffen.

De demonstranten versperden de haven onder meer met kano’s, kajaks en het zeilschip Beluga. Er werden ook lijnen gespannen.

‘Daardoor was het scheepvaartverkeer gestremd. Dat is echt uit den boze, dus die lijn is weggehaald’, liet een woordvoerster van de Nederlandse politie weten.

Volgens een woordvoerder van Greenpeace heeft de Zeehavenpolitie inmiddels enkele activisten opgepakt. De politiewoordvoerster bevestigt dat deelnemers aan de actie die niet luisteren worden gearresteerd. Het zeilschip is in beslag genomen.

Shell zegt dat het bedrijf het demonstratierecht respecteert, maar waarschuwt dat het gevaarlijk is om bij de raffinaderij te betogen.