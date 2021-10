Congolese student mag toch in ons land studeren

De Congolese student die in ons land aan de UCL (Louvain-la-Neuve) wil gaan studeren, krijgt ‘na nieuwe elementen in het dossier’ toch toegang tot ons land. Dat meldt de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

De 20-jarige Junior Masudi Wasso zit sinds 18 september in een gesloten centrum, met het oog op uitwijzing. Bij zijn aankomst in Zaventem bleek dat het inschrijvingsgeld aan de UCLouvain niet betaald was en dat zijn reisdoel onvoldoende bewezen was, klinkt het maandag bij DVZ.

Intussen werd maandag bevestigd dat het Congolese ministerie van Buitenlandse Zaken het inschrijvingsgeld van de student overmaakt, en ook de UCL gaf extra informatie door ‘over de manier en elementen waarop zij beoordeelden dat de student wel degelijk geschikt is en de bedoeling had om aan hun universiteit te studeren’.

Daarom krijgt de jongeman nu toch toegang tot het grondgebied om zijn studies aan te vatten.

Zijn repatriëring was zondag nog mislukt, omdat de student zich verzette. Eerder was ook al een eerste poging tot uitwijzing mislukt.

De zaak veroorzaakte heel wat ophef in Franstalig België. In een statement van alle Franstalige rectoren keurden de Waalse universiteiten de vrijheidsberoving af. Dat deed ook de Congolese regering. President Félix Tshisekedi betreurde dat de student wordt vastgehouden en eiste zijn vrijlating.