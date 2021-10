Nobelprijs voor Geneeskunde voor ontdekkers receptoren voor temperatuur en aanraking

De Amerikaan David Julius en de Libanees Ardem Patapoutian krijgen de Nobelprijs voor Geneeskunde voor hun ontdekking voor receptoren voor temperatuur en voor aanraking.

Dat heeft het comité voor de prestigieuze wetenschappelijke prijs maandag bekendgemaakt.

Julius en Patapoutian ontdekten de receptoren waarmee het menselijk lichaam temperatuur en aanrakingen voelt. Deze receptoren sturen signalen naar de hersenen, waarmee wij herkennen wat we precies aanraken, en of dit warm of koud is.



In 2020 kregen de ontdekkers van het hepatitis-C virus de Nobelprijs voor Geneeskunde. De winnaars kregen een gezamenlijk geldbedrag van 10 miljoen Zweedse kronen (ruim 955.000 euro), hoeveel het prijzengeld dit jaar bedraagt is niet duidelijk.

Ieder jaar worden vijf Nobelprijzen uitgereikt, voor natuurkunde, scheikunde, fysiologie of geneeskunde, literatuur en vrede. De prijs is vernoemd naar de Zweedse scheikundige Alfred Nobel, ingenieur en industrieel, die vooral bekend werd door de uitvinding van dynamiet.

Bij zijn overleden in 1896 liet hij zijn geld na om te worden gebruikt om jaarlijks vijf prijzen uit te reiken aan belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen. De prijzen werden naar hem vernoemd en voor het eerst in 1901 uitgedeeld.