Oproep | Hebt u ooit een bontjas of een ivoren sieraad geërfd?

Wat we vandaag als kostbare erfstukken beschouwen, zien we morgen misschien in een heel ander licht. Heeft u thuis familiestukken, zoals sieraden of objecten uit ivoor, of een bontjas – familiestukken die van generatie op generatie werden doorgegeven en die u niet wilt wegdoen omdat het erfstukken zijn waaraan u waarde hecht, maar waar u tegelijk gemengde gevoelens bij hebt?