Herman Brusselmans jaagt Nederlandse schrijfsters op de kast bij literair festival

Herman Brusselmans heeft zaterdagavond bij een literair festival in Rotterdam twee Nederlandse schrijfsters de zaal uitgejaagd. Dat schrijven verschillende media maandag.

Op de Literaire Marathon in Rotterdam gaf Brusselmans zaterdagavond een lezing over James Bond, waarin hij voorstelde de actieheld in een volgende verfilming te laten spelen door een obese, zwarte, lesbische actrice.

De nieuwe Bond zou zich dan vervolgens kunnen introduceren met de zinsnede ‘My name is Bond, nigga… James Bond, motherfucker.’ Na dit gebruik van het n-woord, verlieten de Nederlandse schrijfsters Bregje Hofstede en Alma Mathijsen boos de zaal.

Toen later op de avond Hofstede moest optreden verzocht ze de organisatie van het festival zich te distantiëren van de opmerkingen van Brusselmans, anders zou ze zelf niet optreden. Volgens Brusselmans noemde Hofstede hem een ‘misogyne racist’. Een medewerker van de organisatie liet hierop volgens Brusselmans weten ‘zich te distantiëren van iedereen die het n-woord gebruikt’.

In een reactie bestempelt de Oost-Vlaamse schrijver Hofstede als ‘een tietloos factotum, een ontwijfde minkukel, die in Nederland een soort van speerpunt is voor de kwakkelende woke-generatie’.

De organisatie van het festival en Bregje Hofstede waren voorlopig niet beschikbaar voor commentaar.