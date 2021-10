Fumio Kishida door parlementsleden verkozen tot premier Japan

De 64-jarige Fumio Kishida is maandag door het lagerhuis verkozen tot premier van Japan. De samenstelling van zijn regering wordt in de namiddag verwacht.

De aanstelling van Kishida stond niet ter discussie na zijn duidelijke overwinning vorige week bij de verkiezingen om de nieuwe leider van de regerende Liberaal-Democratische Partij (LDP) te worden.

Fumio Kishida is een voormalig chef van de Japanse diplomatie die streeft naar consensus, maar die het niet moet hebben van zijn charisma. Hij werd in 1993, net als zijn vader en grootvader voor hem, in Hiroshima verkozen voor het lagerhuis van het parlement.

Kishida was gedurende vijf jaar (2012-2017) de minister van Buitenlandse Zaken van voormalig premier Shinzo Abe. Hij is een fervent voorvechter van nucleaire ontwapening in de wereld en droeg met name bij aan het bezoek van Barack Obama aan Hiroshima in 2016, het eerste bezoek van een zittende Amerikaanse president aan deze stad die in 1945 door de atoombom werd verwoest.