Facebook-klokkenluider toont haar gezicht

Facebook zit al weken in een mediastorm. Sinds zondagavond kent het bedrijf de naam van de persoon die daarvoor verantwoordelijk is: Frances Haugen. Ook de rest van de wereld kent nu het gezicht van de Facebook klokkenluider.

‘Wat ik keer op keer heb gezien bij Facebook, is dat er een belangenconflict opdook tussen wat goed was voor de gemeenschap en wat goed was voor Facebook. En keer op keer koos Facebook om te optimaliseren voor zijn eigen belangen.’ Deze kritiek komt van Frances Haugen, 37 jaar. Ze was van 2019 tot mei 2021 betrokken bij de initiatieven van Facebook om het hoofd te bieden aan desinformatie. In mei is ze opgestapt, waarbij ze een schat aan interne documenten meenam.

Die documenten vormden de basis voor ‘The Facebook Files’, een vernietigende reeks artikels die The Wall Street Journal sinds midden september publiceert. Haugen bezorgde de documenten ook aan de Amerikaanse Senaat. Donderdag werd Facebooks hoofd van veiligheid, Antigone Davis, daarover ondervraagd in een hoorzitting. De hoorzitting ontaardde in een bolwassing voor de Facebooktop.

Vooral twee onthullingen uit The Wall Street Journal blijven nazinderen. Dat intern onderzoek van Facebook aantoonde hoe schadelijk Instagram kan zijn voor het zelfbeeld van jonge meisjes, in tegenstelling tot wat het bedrijf daar naar buiten toe over vertelde. En dat Facebook wist dat de veranderingen die het begin 2018 doorvoerde aan zijn algoritme, geleid hadden tot snellere verspreiding van haat en desinformatie.

Dinsdag is het de beurt aan Haugen om voor de Senaat te verschijnen. Maar zondagavond gaf ze een interview aan de Amerikaanse zender CBS. Daarin voegde ze nog een derde voor Facebook potentieel uiterst schadelijke beschuldiging toe: dat Facebook heeft bijgedragen tot de bestorming van het Capitool op 6 januari door woeste aanhangers van Donald Trump.

Volgens Haugen had Facebook in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van november 2020 uitgebreide controlemechanismen ingesteld om de verspreiding van desinformatie aan banden te leggen. Maar die mechanismen werden meteen na de verkiezingen weer afgebouwd, ook al waren er tekenen dat de situatie uit de hand liep.

‘Extreme’ ingrepen

Facebook was er al minstens enkele dagen van op de hoogte dat deze beschuldiging zou vallen. Nick Clegg, de voormalige Britse vicepremier die nu vice president of policy and global affairs is bij Facebook, anticipeerde erop in een interne nota aan het Facebook personeel die – het bedrijf lijkt momenteel te lekken als een zeef – meteen bij The New York Times terechtkwam.

‘Deze maatregelen hadden hun keerzijde’, schrijft Clegg over de ingrepen voorafgaand aan de verkiezingen. ‘Het is alsof we in een stad alle straten en snelwegen afsluiten vanwege een tijdelijke bedreiging in een bepaalde wijk’. Die ‘extreme’ ingrepen werden gedeeltelijk afgebouwd wanneer het bedrijf een terugkeer naar ‘meer normale omstandigheden’ vaststelde, aldus Clegg in zijn mededeling aan het personeel.