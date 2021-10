Emily Ratajkowski beschuldigt zanger Robin Thicke van seksueel misbruik

Het Amerikaanse fotomodel Emily Ratajkowski beschuldigt zanger Robin Thicke ervan haar seksueel te hebben misbruikt bij de opnames van een videoclip voor de controversiële hit Blurred Lines uit 2013.

Dat schrijft het 30-jarige model in een boek dat binnenkort verschijnt, meldt de Britse krant The Times. Volgens Ratajkowski betastte Thicke haar blote borsten van achteren tijdens het filmen van de videoclip van het nummer.

‘Plotseling, uit het niets, voelde ik de koelte en vreemdheid van de handen van een vreemde die mijn blote borsten van achteren omsloten’, zo omschrijft ze het voorval. In de clip danst Ratajkowski met twee andere schaarsgeklede modellen naast de Amerikaans-Canadese Thicke, Pharrell Williams en rapper TI. De mannen zijn in de video allemaal volledig gekleed.

Op Blurred Lines was na verschijnen flink wat kritiek, omdat Thicke herhaaldelijk ‘I know you want it’ zingt, wat door veel mensen geïnterpreteerd werd als het verheerlijken van verkrachtingscultuur. Het lied werd daarop verboden in verschillende nachtclubs en op enkele universiteitscampussen in de Verenigde Staten.

Naast de controverse over de tekst van het nummer oordeelde een Amerikaanse rechtbank in 2018 ook dat het lied plagiaat is van Marvin Gayes ‘Got to give it up’.