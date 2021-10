Aandelenhandel van Chinese vastgoedreus Evergrande opgeschort op beurs Hongkong

De handel in aandelen van het Chinese vastgoedconcern Evergrande, dat zwaar in de schulden zit, is maandag op de beurs van Hongkong opgeschort, zonder dat daarvoor een reden is opgegeven.

De aandelenkoers van de onderneming is sinds het begin van dit jaar met ongeveer 80 procent gedaald. Het Chinese bedrijf verkeert in geldnood en heeft een schuld van omgerekend meer dan 260 miljard euro. Het is de eerste keer in de recente liquiditeitscrisis van het bedrijf dat de handel in zijn aandelen is opgeschort.

Naast de aandelen van de Evergrande Group (EVG) werd ook de handel in aandelen van de vastgoedbeheertak Evergrande Property Services stilgelegd. Die van de divisie voor elektrische auto‘s, Evergrande New Energy Vehicle Group, bleef daarentegen ongewijzigd.

De problemen van de vastgoedontwikkelaar zorgen internationaal voor heel wat bezorgdheid over de toestand van China‘s vastgoedsector. Vorige week nog deed Evergrande een deel van zijn belang in de regionale bank Shengjing Bank van de hand voor zo’n 10 miljard yuan (1,3 miljard euro) om zichzelf wat ademruimte te geven.