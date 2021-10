De omstreden Franse voormalige Adidas-eigenaar en oud-minister Bernard Tapie is overleden. Tapie had vele levens: zanger, zakenman, drijvende kracht achter voetbalclub Olympique de Marseille en wielerploeg La Vie Claire en politicus.

Hij was de enige die in 1989 niet afzegde voor een televisiegesprek met Jean-Marie Le Pen. Niet omdat de zondag overleden ‘selfmade man’ Bernard Tapie (78) het eens was met de voorman van het uiterst ...