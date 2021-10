Pandora Papers over belastingconstructies viseren Tsjechische premier, Nederlandse minister en zangeres Shakira

De Pandora Papers onthullen miljoenen documenten over offshore deals van miljardairs, wereldleiders en topambtenaren. Volgens De Tijd, Knack en Le Soir zijn er ook honderden Belgen betrokken.

Documenten die aantonen dat de Tsjechische premier Andrej Babis via offshore bedrijven een Franse villa kocht, of hoe voormalig Brits premier Tony Blair belastingen ontweek wanneer hij eigendom kocht. Een internationale samenwerking van onderzoeksjournalisten, met ook de Belgische titels De Tijd, Knack en Le Soir, lost de komende dagen verhalen over de financiën van de rijken en de machtigen. Niet alle praktijken die aan het licht komen zijn illegaal.

Koning Abdullah II van Jordanië zou heimelijk 100 miljoen dollar aan eigendom hebben in Malibu, Washington en Londen. De website van ICIJ, het samenwerkingsverband van de onderzoeksjournalisten die het verhaal naar buiten brengen, zou in Jordanië onbereikbaar zijn.

Al zijn er ook lekken dichter bij huis. Andrej Babis, premier van Tsjechië, zou voor 22 miljoen dollar een château in Zuid-Frankrijk gekocht hebben via een offshore bedrijf. Een pijnlijke timing, want op vrijdag en zaterdag zijn er in Tsjechië verkiezingen. Volodymyr Zelenski, de president van Oekraïne wilde schoon schip maken met corruptie. Al lijkt hij nu te moeten gaan uitleggen waarom hij tijdens de verkiezingscampagne vlug nog 25 procent van zijn aandelen in een offshore bedrijf aan een vriend verkocht. De Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra zou via een offshoreconstructie 4.800 euro winst gemaakt hebben.

De Russische president Vladimir Poetin komt zijdelings aan bod in de papers. De man die bekend staat als ‘zijn portefeuille’, de inmiddels overleden Petr Kolbin, wordt bijvoorbeeld wel genoemd in de Pandora Papers.

Naast politici zouden ook de financiën van sterren zoals Elton John, Shakira, Claudia Schiffer en voormalig Beatles-drummer Ringo Starr gelekt worden.

De Tijd, Knack en Le Soir schrijven dat ook 1.200 Belgen en in ons land gevestigde Fransen en Nederlanders constructies in belastingsparadijzen op poten hebben gezet.