Seraing haalt uit tegen zwak Zulte Waregem

Zulte Waregem ging op bezoek bij promovendus Seraing met 5-1 onderuit. Uitblinkers Mikautadze - met een hattrick- Jallow en Mazziz zorgden voor de goals, de eerredder van Vossen was slechts een voetnoot. Bij de bezoekers riepen de supporters om het ontslag van trainer Francky Dury.

Een laatste zege voor Essevee dateerde al van eind augustus en dat noopte Francky Dury tot enkele opvallende wijzigingen in de basiself. Niet alleen werden Humphreys, Gano en Ciranni geslachtofferd ten voordele van Doumbia, Sörmo en Vigen, ook Louis Bostyn verdween verrassend naar de bank. Sammy Bossut kreeg de voorkeur tussen de palen.

Al mocht hij zich na acht minuten al een eerste keer omdraaien. Vigen haakte Bernier in de zestien en Wim Smet wees resoluut naar de stip. Mikautadze miste niet en zorgde voor de snelle 1-0. Seraing voetbalde vrank en vrij, terwijl Essevee niet wist van welk hout pijlen te maken. Zulte Waregem kon wel enkele keren schuchter dreigen, maar Seraing bleef veruit de betere ploeg. Gelukkig voor de bezoekers had Bossut een begenadigde dag. Eerst bracht hij redding op een poging van Mikautadze, waarna ook Bernier en Mikautadze hem vooralsnog geen tweede keer konden vloeren. Het was echter uitstel van executie, want op tien minuten van de rust was daar dan toch de verdiende 2-0 voor de thuisploeg: Bernier schilderde de bal op het hoofd van Jallow, die goed binnenkopte. Zulte Waregem werd gewoon overlopen door de promovendus.

Kelk en bodem

Met twee wissels probeerde Dury bij de rust het tij te keren, maar baten deden de vervangingen niet, want na drie minuten stond ook de 3-0 op het bord. Eerst haalde Bossut nog een plaatsbal uit de bovenhoek, maar een halve minuut later zorgde Maziz met een heerlijke treffer voor de derde Luikse goal. Zijn uitstekende dribbel en afwerking in de korte bovenhoek was om duimen en vingers van af te likken. Seraing rook bloed en bleef stevig doordrukken. Het creëerde kans, na kans, na kans, maar ‘gelukkig’ voor Essevee bracht Bossut nog enkele keren goed redding. De keuze om Bostyn op de bank te zetten, was op zijn minst vreemd te noemen, maar zijn vervanger speelde wel een goede match.

Seraing had alles onder controle. Al scoorde Vossen na 65 minuten wel uit het niets de eerredder. Hij kopte de 3-1 tegen de touwen op assist van Dompé. Toch alweer de achtste goal voor de Limburger. De start van een straffe remonte was het echter allerminst, want Seraing bleef de beste en gevaarlijkste ploeg. Dat zette het ook om in een nieuwe goal en een 4-1 voorsprong. Het was Mikautadze die voor de tweede keer de netten deed trillen en voor de beslissing zorgen. De kelk moest leeg tot op de bodem voor Essevee. En was die al leeg tot op de bodem, dan smeet Frank Boya eigenhandig kapot. Na een oerdomme, en vooral onnodige, aanslag op Mikautadze kreeg hij meer dan terecht een rood karton onder de neus geschoven.

‘Dury buiten’

Seraing had evenwel geen medelijden met de zwalpende bezoekers en Mikautadze mocht zelfs nog zijn hattrick volmaken. Bij Zulte Waregem stonden ze er als geslagen honden bij. De comeback van vorige week tegen de rivaal uit Kortrijk, konden de gemoederen nog bedaren, maar nu loert de crisissfeer echt wel om de hoek in de Elindus Arena. Tekenend waren de gezangen van de meegereisde supporters: zij riepen om het ontslag van trainer Francky Dury. Met de interlandbreak in het verschiet, is er dus wel een en ander om over te spreken bij Essevee. Seraing kan dan weer met een schitterend gevoel de interlandbreak in na een wervelende prestatie. Want ere wie ere toekomt, de promovendus speelde een erg sterke partij en klimt dankzij de zege op naar de dertiende plaats.