Sonny Colbrelli wint heroïsche Parijs-Roubaix, Belg Florian Vermeersch knap tweede

Europees kampioen Sonny Colbrelli heeft een incidentrijke Parijs-Roubaix gewonnen. De Italiaan haalde het in de sprint op de piste van de jonge Belg Florian Vermeersch en de Nederlander Matthieu Van der Poel.

In het begin van de koers wou het peloton geen bonus geven aan het vluchtersgroepje van Edward Theuns. Een traditionele vroege vlucht kwam er dus niet, maar na 40 kilometer kwam er wel een breuk in het peloton. We kregen een stevige groep van 31 renners met zeven Belgen: Jasper Philipsen, Tim Declercq, Greg Van Avermaet, Florian Vermeersch, Tosh Van der Sande, Nathan Van Hooydonck en Tom Van Asbroeck. Ook enkele buitenlandse grotere namen tekenden present: onder meer Stefan Bissegger, Davide Ballerini en Gianni Moscon. Ondertussen zaten de grootste favorieten nog met z’n allen in het peloton.

Op exact 159 kilometer van de finish kon de chaos beginnen met de eerste van liefst 30 ‘secteurs pavés’, goed voor 55 kilometer dokkeren over spekgladde kasseien. De grote kopgroep werd onder impuls van een beresterke Florian Vermeersch (Lotto – Soudal) beetje bij beetje uit elkaar geschud. Vermeersch kreeg aanvankelijk drie kompanen bij zich, uiteindelijk was het enkel de Nederlander Nils Eekhoff (Team DSM) die nog kon aanklampen.

Geen peloton meer

Op iets minder dan 100 kilometer van de finish was er van een peloton al helemaal geen sprake meer. Er vormden zich overal groepjes, terwijl koplopers Vermeersch en Eekhoff weer werden ingelopen door de eerste achtervolgers. Niet veel later ging Florian Vermeersch er alweer vandoor, deze keer kreeg hij landgenoot Tom Van Asbroeck en de Italiaan Gianni Moscon bij zich.

De verschillen bleven klein terwijl in de achtergrond meer en meer beweging in de groep der favorieten kwam. Op 70 kilometer van de streep versnelde Mathieu van der Poel op de viersterrenstrook Tilloy à Sars-et-Rosières. De Nederlander waagde de sprong naar de tweede groep in koers, waar op dat moment onder meer Philipsen en Van Avermaet nog zaten.

Solo Moscon

Het was Gianni Moscon die voor een solo van liefst 52 kilometer ging. De Italiaan liet Vermeersch en Van Asbroeck achter zich en probeerde het wel van heel ver, maar kende twee keer op korte tijd pech: eerst een lekke band, dan een lelijke uitschuiver op de spekgladde kasseien van Cysoing-Bourgelles. Moscon zag zijn voorsprong zienderogen slinken en het drietal Vermeersch, Van der Poel en Colbrelli had hem op 16 kilometer van de streep te pakken.

Met z’n drieën gingen ze naar de streep: onze ijzersterke landgenoot Florian Vermeersch met de Europese kampioen Sonny Colbrelli en Mathieu van der Poel. Op drie kilometer van de streep probeerde Vermeersch nog weg te rijden, maar dat lieten zijn concurrenten niet gebeuren. Ze gingen sprinten op de piste in Roubaix: opnieuw was het Vermeersch die als eerste aanzette, maar de sluwe Sonny Colbrelli counterde en maakte het af.

Uitslag

1. Sonny Colbrelli

2. Florian Vermeersch

3. Mathieu van der Poel

4. Gianni Moscon

5. Yves Lampaert

6. Cristophe Laporte

7. Wout van Aert

8. Tom Van Asbroeck

9. Guillaume Boivin