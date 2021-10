Boris Johnson: ‘geen ongecontroleerde migratie om brandstoftekort op te lossen’

De Britse premier ziet geen heil in migratie om het brandstoftekort of de lege winkelrekken op te lossen. ‘Ik wil niet terug naar het oude gefaalde model met lage lonen, weinig vaardigheden, ondersteund door ongecontroleerde migratie’, zei hij op een partijcongres.

‘Mensen stemden voor verandering. Voor een einde aan een gebroken model van de economie met lage lonen, lage productiviteit en weinig vaardigheden. Ik keer niet terug naar ongecontroleerde migratie.’ Zo reageert Johnson op het tekort aan vrachtwagenchauffeurs die in het land al een tijd lang voor tekorten in tankstations en winkels zorgt. Sinds de breuk met de EU komen heel wat minder buitenlandse chauffeurs om goederen te vervoeren.

Om het probleem op te lossen wijst Johnson naar de bedrijven. Zij moeten lonen optrekken en meer arbeidskrachten aantrekken, vindt hij. Vanaf maandag zet de Britse regering het leger in om tankstations te bevoorraden.

Op het partijcongres van de Britse conservatieven had Johnson liever gesproken over de relance van het land na de pandemie. Al verplichtten de problemen in de nasleep van de brexit hem om zijn speech bij te sturen. Zelf heeft Johnson het over ‘een periode waarin we ons moeten aanpassen.’