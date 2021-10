Zwangerschapsonderbreking in de Amerikaanse staat Texas kan voortaan tot zes weken. Duizenden Amerikanen die de wet te strikt vinden, komen daarom op straat.

In totaal waren er 660 manifestaties op verschillende plaatsen in de VS. Onder andere rond het Hooggerechtshof in Washington en in de Texaanse hoofdstad Austin verzamelden manifestanten.

Verschillende staten leggen hun abortuswetgeving steeds meer aan banden, maar vooral de nieuwe abortuswet in Texas zet kwaad bloed. Die ‘hartslagwet’ maakt abortus onmogelijk zodra er hartactiviteit in de embryo komt. Voor verkrachting of incest is er geen uitzondering mogelijk. Met een kliksysteem kan een gewone burger tot 10.000 dollar verdienen wanneer ze een illegale abortus aangeven. Daarmee is de wet de strengste van het land.

De wet is erg omstreden in de Verenigde Staten. De regering van president Joe Biden heeft al beloofd om de strijd aan te gaan tegen de regeling. Abortus is in de VS legaal sinds de uitspraak in de zaak-Roe v. Wade in 1973. Het Hooggerechtshof, waar conservatieve rechters in de meerderheid zijn, buigt zich dit jaar opnieuw over de wet.