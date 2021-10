Honderden ballonnen stegen zaterdag op in Albuquerque, in alle denkbare kleuren, vormen en maten. In de Amerikaanse stad is zaterdag het internationale luchtballonfestival van start gegaan. Door de coronapandemie kon het negendaagse evenement vorig jaar niet doorgaan. Dit jaar kiezen 548 ballonnen er het luchtruim. Bekijk de ballonnen in bovenstaande video