Zware regenval verwacht in twee provincies, noodnummer geactiveerd

Het KMI heeft voor zondag code oranje afgekondigd in de provincies Henegouwen en Namen: daar wordt in de loop van de voormiddag bijzonder veel regen verwacht. Maar ook in de acht andere Belgische provincies kan het hevig gaan regenen, daar geldt code geel. De FOD Binnenlandse Zaken activeerde alvast het noodnummer 1722.

Tot zondagavond 20 uur ligt ‘een zeer actief en golvend koufront over ons land, met veel neerslag’, waarschuwt het KMI. Dat verwacht dan ook grote hoeveelheden regen, met name tot zondag 14 uur: de provincies Henegouwen en Namen (vooral het zuiden) worden naar verwachting het zwaarst getroffen, met 30 tot 65 millimeter per vierkante meter. In die twee provincies geldt zondagvoormiddag dan ook code oranje.

Elders geldt tot zondagnamiddag code geel. Ook in Oost-Vlaanderen (30-50 mm/m²) kan het hevig gaan regenen, in Antwerpen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen wordt 20 tot 50 millimeter verwacht. In de provincies Luxemburg (10-50 mm/m²), Limburg (5-30 mm/m²) en het in juli zwaar door watersnood getroffen Luik (5-20 mm/m²) tenslotte wordt iets minder regen voorspeld.

Waarschuwing voor regen van 02/10 20u tot 03/10 20u: Een zeer actief en golvend koufront ligt over ons land en blijft tot en met zondag over ons land hangen, met veel neerslag. We verwachten volgende ... (https://t.co/sPNybMQZwU) pic.twitter.com/YECA9wTeo0 — KMI (@meteobenl) October 2, 2021

Ook rukwinden mogelijk, noodnummer geactiveerd

Bovendien bestaat het risico op rukwinden. ‘Een diepe depressie over Schotland zorgt nog tijdelijk voor veel wind, vooral over het oosten van het land’, aldus het KMI. ‘Tot zondagmiddag kunnen de rukwinden nog tot 70 à 90 km/u oplopen.’

De FOD Binnenlandse Zaken heeft daarom het noodnummer 1722 geactiveerd. Voor storm- en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt, kan je een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be, of het telefoonnummer 1722 bellen. ‘Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn’, klinkt het.

En daarna

Zondagavond en -nacht is er aanvankelijk nog kans op wat regen in het oosten van het land. Daarna wordt het overal droog met opklaringen, die breder worden vanuit het westen. De minima liggen tussen 6 en 11 graden bij een matige wind.

Maandag worden eerst brede opklaringen verwacht, en op de meeste plaatsen droog weer. In de Ardennen komen er wellicht tijdelijk lage wolkenvelden voor. Overdag wordt het wisselend bewolkt met kans op enkele buien. ‘s Avonds neemt de buienkans af en zijn er brede opklaringen. De maxima liggen tussen 12 en 17 graden. Aan de kust is de wind soms vrij krachtig met rukwinden tot 50 km/uur.