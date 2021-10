Biden wil ‘als een bezetene’ verder werken aan herstelplan, ondanks kibbelende Democraten

De economische agenda van president Joe Biden staat voor een onzekere toekomst in het Congres nadat hij er deze week niet in slaagde zijn eigen partij te verenigen om een omstreden infrastructuurplan door te voeren, een van zijn economische topprioriteiten.

Biden is op zoek naar geld om te investeren in Amerikaanse wegen, spoorwegen, bruggen en andere openbare werken: 550 miljard dollar om een belangrijk stuk van de economische heropleving die hij beloofde in zijn presidentscampagne op gang te trekken. Een dergelijke investering zou een broodnodige overwinning opleveren na maanden van tegenslagen.

In augustus werd het infrastructuurvoorstel van Biden al aangenomen in de Senaat, maar in het Huis van Afgevaardigden raken de Democraten het onderling niet eens over het totaalpakket van 3,5 biljoen dollar. Een stemming hierover op vrijdag werd opnieuw uitgesteld, tot ongenoegen van Democraten die graag bij hun kiezers willen opscheppen over deze wetgeving met oog op de tussentijdse verkiezingen.

Joe Bidens Build Back Better-plan bevat zowel een grote investering in beton als een nog veel grotere in sociale vooruitgang, vooral voor vrouwen en gezinnen, en in een schoner milieu.

De Democraten hebben nochtans de meerderheden om Bidens plan goed te keuren – ware er daar niet twee stoorzenders: Joe Manchin en Kyrsten Sinema. Vooral Manchin is met zijn tegenstribbelen tegen Bidens ambitieuze plan een ongelooflijk machtig Congreslid geworden. Manchin, een echte business-Democraat, vindt de 3.500 miljard dollar die zijn partijgenoten in een beter sociaal veiligheidsnet willen investeren, overdreven: hij wil niet verder gaan dan 1.500 miljard gaan. Een enorme streep door Bidens rekening.

Pokerspel

Want de progressieve vleugel van de Democraten dreigt er mee om de kleinere infrastructuurwet op te blazen als Manchin zijn zin zou krijgen en de sociale uitgaven gehalveerd zouden worden. Heel Bidens binnenlandse agenda kan sneuvelen in dat pokerspel.

De Amerikaanse president zei zaterdag dat hij ‘als een bezetene zou werken’ om zijn Build Back Better-plan door het Congres te krijgen. Biden is ook van plan om meer te reizen om zo de steun van de Amerikanen te versterken.

De president erkende zaterdag de kritiek dat hij te weinig gedaan had om tijdens zijn reizen steun te vergaren voor de wetsvoorstellen. Hij zei dat daar veel redenen voor waren, waaronder zijn focus op orkaan- en stormschade tijdens recente reizen.

‘Er staat niets in deze wetgeving dat radicaal of onredelijk is’, zei Biden. ‘Ik ga proberen te verkopen wat ik denk dat het Amerikaanse volk zal willen kopen.’

Biden heeft er vertrouwen in dat beide voorstellen zouden worden aangenomen, maar weigerde een deadline vast te stellen. ‘Ik geloof dat ik dit voor elkaar kan krijgen’, zei Biden fijntjes.

Nancy Pelosi, die het Huis van Afgevaardigden voorzit, zei zaterdag in een brief aan de Democraten dat het Huis de infrastructuurwet ‘ruim voor 31 oktober moet goedkeuren’, omdat dan de wet op de financiering van de snelwegen afloopt. Ze zei dat de gesprekken over de sociale uitgaven intussen worden voortgezet. ‘We zullen en moeten beide voorstellen snel goedkeuren.’