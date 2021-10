Neuville moet opgeven in rally van Finland: ‘Lek was te groot om finish te halen’

Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupé WRC) hebben halfweg de veertiende klassementsrit van de rally van Finland moeten opgeven. Na een snelle linkse bocht kwam de Belg in een zonk terecht waarna de lichtbak loskwam en de radiator doorboorde.

Ondanks het feit dat de rally van Finland niet meteen de favoriete rally van Thierry Neuville is, was de Belg op weg naar een goed resultaat. Zaterdagmiddag hoopte Neuville nog dat hij de kloof met de vierde plaats van Esapekka Lappi (Toyota Yaris WRC) zou kunnen dichten, maar die ambitie bleek te hoog gegrepen. Anderzijds kon hij vrij makkelijk wereldkampioen en WK-leider Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) afhouden. Tot het in de veertiende rit verkeerd ging.

‘Na enkele kilometers in de rit was er net buiten het bos een snelle linkse bocht. We reden in een zonk waarna de lichtbak loskwam en de radiator beschadigde. Meteen ging de temperatuur de hoogte in. Drie bochten later begon de motor te koken. Het lek was jammer genoeg te groot om de finish te halen. Tot dan was het een goede dag en slaagden we erin om onze positie te verdedigen.’

Bij nazicht van de wagen in het servicepark werd duidelijk dat de motor beschadigd is en Neuville zondag niet kan herstarten. Dat meldt het team.