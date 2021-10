Elizabeth Deignan wint allereerste Parijs-Roubaix voor vrouwen na heroïsche solo van meer dan 80 kilometer

Elizabeth Deignan heeft de allereerste Parijs-Roubaix voor vrouwen ooit gewonnen. De Britse ging solo op de eerste kasseistrook van de dag en bleef in de resterende 82 kilometer uit de greep van haar concurrenten. Marianne Vos deed in de slotfase nog een gooi naar winst, maar ook de Nederlandse kon de ontketende Deignan niet meer terughalen. De Belgische dames speelden geen rol van betekenis.

De allereerste Parijs-Roubaix voor vrouwen werd betwist over een parcours van dik 116 kilometer. De vrouwen begonnen met drie plaatselijke rondjes in en rond Denain, om daarna de laatste 85 kilometer van het parcours bij de mannen aan te snijden. Daarbij zouden ze 17 kasseistroken - of 29,2 kilometer - moeten overwinnen.

Op de lokale rondjes in Denain toonden de meeste dames zich nog niet echt aanvalslustig. Er was even een kopgroep van drie rensters, maar zij werden al snel weer gegrepen. Bij het opdraaien van de eerste kasseistrook in Hornaing was er wel meteen een aanval om ú tegen te zeggen. Elizabeth ‘Lizzie’ Deignan trok door en ranselde zo het hele peloton uit elkaar. Niemand kon de Britse volgen.

Chaos

Wat niemand toen had kunnen vermoeden, was dat Deignan haar solo een hele tijd zou rekken. De oud-wereldkampioene verzamelde al snel meer dan een minuut voorsprong en leek zo de rode loper te gaan uitrollen voor teamgenotes Elisa Longo Borghini en Ellen van Dijk, de kersverse wereldkampioene.

Achter de ontketende Deignan was het bij momenten een chaos vanjewelste. Echt regenen deed het niet, maar de stenen lagen er wel nat en op veel plekken ook zeer modderig bij. Dat leidde tot een pak valpartijen. Ook de Belgische dames deelden in de brokken. Jolien D’hoore kwam in haar laatste koers ten val, Lotte Kopecky moest een andere fiets krijgen en werd achteruit geslagen.

Terwijl Deignan voorin gewoon doorstoomde, deden haar ploeggenotes afstoppingswerk in de achtervolging. Met de zeer zware stroken van Camphin-en-Pévèle en Carrefour de l’Arbre nog in het verschiet, was de zege ook nog niet veilig.

Vos met late tegenaanval

Op de stenen van Camphin-en-Pévèle achtte Marianne Vos haar moment gekomen: de Nederlandse trok fors door. Enkel Elisa Longo Borghini - eerder in de wedstrijd nochtans gevallen - kon even aanhaken. Achter de twee dames ging het faliekant mis: verschillende rensters, waaronder Christine Majerus en wereldkampioene Van Dijk, gingen onderuit.

Even leek Vos nog voor een fameuze comeback te gaan zorgen, want de voorsprong van Deignan werd van 2’30” tot 1’15” gehalveerd. Dichter kwam Vos echter niet meer. Deignan kon zo alle tijd nemen om te genieten op de befaamde Velodroom van Roubaix. De Britse kroonde zich tot allereerste winnares van deze vrouweneditie van de Hel van het Noorden. Vos en Longo Borghini mochten mee op het podium, Lisa Brennauer strandde op enkele seconden van Longo Borghini op plek vier.