Memorial Marieke Vervoort ‘zeker voor herhaling vatbaar’

In Lier vond zaterdag de eerste Memorial Marieke Vervoort plaats, een wedstrijd voor atleten met een beperking. De plaatselijke atletiekclub, waar Vervoort tijdens haar sportcarrière was aangesloten, wilde de in 2019 overleden paralympische kampioene eren en tegelijk de G-sport een duwtje in de rug geven.

Voor de eerste editie van de Memorial Marieke Vervoort kwamen 126 atleten met een fysieke of mentale beperking opdagen. ‘Schitterend’, zegt Gery Follens, secretaris van AC Lyra en tevens voorzitter van de Vlaamse Atletiekliga. ‘We hebben toegewerkt naar een apotheose tijdens de 100 en 200 meter voor wheelers. Tijdens die wedstrijden hebben we beelden afgespeeld van de olympische successen van Marieke. Haar familie en vrienden waren uitgenodigd en het werd een mooi emo-moment.’

Het opzet van de Memorial Marieke Vervoort was tweeledig. ‘We wilden Marieke eren, maar vooral de G-sport naar een hoger niveau tillen’, zegt Follens. ‘We willen een wedstrijd creëren met internationale uitstraling en door er Marieke haar naam aan te verbinden, gaan er veel meer deuren open. De eerste editie is aardig geslaagd, maar we willen nog groeien. Ondertussen heeft Allianz zich ook achter de meeting geschaard. Zij hebben de intentie om de Belgische G-sport financieel te versterken. Er komt zeker een vervolg.’

Met 50 atleten met een beperking in eigen rangen, waarvan 40 met een mentale beperking en 10 slechtzienden en slechthorenden, beschikt AC Lyra zelf over een van de grotere G-werkingen in het land. ‘Ook hen voor is het een mooie kans om zich in eigen club te tonen’, besluit Follens.