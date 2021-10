Duitse natuurbeschermers slaan alarm over gedode wolven

In Duitsland worden steeds vaker wolven illegaal afgeschoten. Daar waarschuwt de natuurorganisatie Naturschutzbund Deutschland, (NABU) voor.

Eind september alleen al werden drie gedode dieren gevonden in de noordelijke deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. Dat brengt het aantal wolven dat dit jaar zonder jachtvergunning is omgebracht op elf, wat maakt dat nu al meer wolven zijn gedood dan in de voorbije jaren, waarschuwen de natuurbeschermers.

In 2020 werden acht dieren illegaal omgebracht, en in 2018 en 2019 negen dieren. Dat is dan nog zonder rekening te houden met gevallen die nooit werden gerapporteerd.

Sinds de terugkeer van de wolf in Duitsland, in 2000, is sprake van 64 illegaal gedode dieren. ‘Elk van deze gevallen is een misdaad en moet worden vervolgd’, vraagt NABU. Dat gebeurt evenwel nooit volgens de natuurorganisatie. Er wordt bovendien in Duitsland niet alleen illegaal jacht gemaakt op wolven, maar ook op lynxen en roofvogels.

Duitsland telt volgens de meest recente cijfers 128 wolvenroedels, 39 wolvenparen en negen solitaire dieren. In 2020 werden 942 aanvallen van wolven op vee geregistreerd, het merendeel in Brandenburg en Nedersaksen.