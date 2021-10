Naar 1 oktober werd reikhalzend uitgekeken. Eindelijk mocht het weer: clubben, dansen, raven, twerken en schuren. De Standaard ging de sfeer opsnuiven in Brusselse clubs Fuse en C12 en het Sportpaleis in Antwerpen.

De magie van de massa

‘Ik denk dat dit zo’n dag is, waarvan mensen zich later herinneren waar ze waren. Of beter gezegd, waar ze vierden’, roept Fabian Mulier (44). Hij roept, want anders komt hij niet ...