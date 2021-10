Winkeliers hopen op topweekend nu mondmaskerplicht verleden tijd is

De Vlaamse winkeliers hopen op een massa shoppers dit weekend, nu de mondmaskerplicht voor zowel klanten als personeel is weggevallen. Het is bovendien ook Weekend van de Klant en in Antwerpen wordt dat nog eens gecombineerd met het Fashion Weekend en de maandelijkse koopzondag.

‘Zelfstandigen kunnen weer hun “geheime wapen” inzetten: hun glimlach’, zegt Nico Volckeryck van zelfstandigenorganisatie NSZ.

NSZ pleitte al langer voor het afschaffen van de mondmaskerplicht in handelszaken. ‘Op een gegeven moment was het niet meer te verdedigen, alles mocht behalve in de winkel’, vindt Volckeryck. ‘We hebben ook nog altijd de vraag of het wel nodig was om zo’n strenge maatregelen op te leggen. We hebben daar van de regering eigenlijk twee antwoorden gekregen: enerzijds dat de mensen het zo moesten voelen dat er iets aan de hand was, anderzijds dat er eigenlijk niet echt onderzoek naar gebeurd is.’

Het ging de laatste tijd wel al beter met het aantal shoppers, stelt Volckeryck. ‘Vooral vanaf begin september zijn de mensen stilaan weer beginnen te kopen’, zegt hij. ‘Je mocht ook al opnieuw met meer mensen naar de winkel komen en de mensen hebben veel vertrouwen in het vaccin dat ze kregen. Ook veel buitenlanders beginnen weer naar onze steden af te zakken.’

Intussen hebben veel handelszaken wel het initiatief genomen om een webwinkel op te richten. In onder meer Antwerpen kreeg je daar ook een subsidie tot 500 euro voor. ‘We zien nu dat die webwinkel ook wordt gebruikt om vervolgens ook het winkelpand te ontdekken’, zegt Volckeryck.